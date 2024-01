A despedida do Scorpions ao baterista James Kottak, morto aos 61 anos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O e-xbaterista James Kottak da banda de rock alemã Scorpions, morreu nessa terça-feira, 9, aos 61 anos. Em uma publicação nas redes sociais, o perfil oficial da banda se despediu do músico e lamentou a morte. “James era um ser-humano incrível, um ótimo músico e um homem de família amoroso. Ele era o nosso irmão de outra mãe e sentiremos muito sua falta. Rock‘n Roll para sempre. RIP James”, diz a publicação.

Kottak tocou nos Scorpions por duas décadas, entre 1996 e 2016. O músico foi um dos integrantes que permaneceu na banda por mais tempo, mas acabou dispensado devido a problemas comportamentais desencadeados pelo alcoolismo. Aberto em relação ao vício, ele confessou em 2022 que não havia abandonado por completo a bebida.

Nascido em Louisville, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, o músico foi alçado à fama com o hard rock do Scorpions, mas já estava na indústria antes: nos anos 1980 tocou em diversas bandas, incluindo Kingdom Come, que lhe deu notoriedade no ramo. Ele também saiu em turnê com bandas como Wild Horses, KrunK, Montrose e Buster Brown, além de ter tido uma rápida passagem pelo The Cult.

Na vida pessoal, Kottak foi casado com Athena Lee, irmã mais nova do Tommy Lee, com quem teve três filhos. A relação durou entre 1996 e 2010, e terminou com uma disputa de guarda do caçula. O músico também causou polêmica ao explanar seu conservadorismo na música anti-imigração Get Out of My Kountry, e chegou a ser preso em 2014 por “insulto ao Islã” depois de ofender passageiros paquistaneses e afegãos no aeroporto de Dubai — ele teria se recusado a embarcar tapando o nariz como em um gesto para evitar o odor e chamado os passageiros de “muçulmanos não educados”.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial