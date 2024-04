A decepção do Blur com plateia do Coachella: “Nunca mais vão nos ver”

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Durante a apresentação do Blur no Coachella no último sábado, 13, o vocalista Damon Albarn se irritou com o desânimo da multidão que os assistia. Apática, a plateia se manteve quieta durante os maiores hits da banda britânica, que se apresentou no principal palco do festival — chamado Coachella Stage — em horário nobre, às 19h40, antes dos aguardados shows de No Doubt e Tyler, The Creator.

O setlist do grupo englobou músicas de seus mais de 30 anos de carreira, incluindo sucessos como Song 2 e Beetlebum. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Albarn tenta puxar um coro durante o refrão de Girls & Boys, mas sem sucesso. “Vocês conseguem fazer melhor que isso”, disse. A reclamação não surtiu efeito e a plateia continuou em silêncio. Desbocado, o artista disparou: “Vocês nunca mais vão nos ver, então é melhor cantar essa p****. Entendem o que estou dizendo?”. Confira o momento:

Apesar do incômodo do vocalista, o Blur retornará ao Coachella para uma segunda apresentação no próximo sábado, 20 de abril. O festival acontece anualmente no deserto californiano de Indio em dois fins de semana seguidos, que têm programações idênticas. A edição de 2024 ainda conta com shows de Lana Del Rey, Peso Pluma, Doja Cat, J Balvin, Ludmilla e mais.

