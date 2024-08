A banda que superou Elton John com a turnê mais lucrativa da história

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A turnê Music of The Spheres, da banda britânica Coldplay se tornou nesta segunda-feira, 19, a mais lucrativa da história. O levantamento foi feito pela Billboard Boxscore, ao apurar que o grupo arrecadou 945,7 milhões de dólares (cerca de 5,1 milhões de reais) e vendeu 8,8 milhões de ingressos desde março de 2022. A turnê passou pelo Brasil no ano passado, com 11 shows. A banda também se apresentou na Argentina.

O marco histórico coloca Coldplay no topo das turnês mais lucrativas da história desde quando a Boxscore começou a monitorar os dados, há cerca de 40 anos. Com este número, o Coldplay superou a turnê Farewell Yellow Brick Road, de Elton John, que arrecadou 939 milhões de dólares entre 2018 e 2023, com 328 shows. Antes, o recorde pertencia a Ed Sheeran, com 776,4 milhões de dólares da turnê The Divide.

Mesmo assim, o Coldplay não conseguiu superar a turnê de Taylor Swift, que não entrou na lista por não ser rotulada como banda de rock. Taylor lidera o ranking geral com mais de 1 bilhão de dólares. Apesar de ela ter vendido menos ingressos que Coldplay, 4,3 milhões de tickets, os preços eram mais altos. Ambas as turnês ainda não terminaram, o que significa que esses números irão subir ainda mais.

Um dos diferenciais da turnê do Coldplay foi seu apelo ecológico, produzindo cerca de 59% menos emissões de CO2 e divulgado iniciativas de preservação da natureza.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial