🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Imagem Blog

Murillo de Aragão

Por Murillo de Aragão Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Brasil

Sobe o risco Brasil

Fatores ligados à política, economia e geopolítica criam viés de alta

Por Murillo de Aragão 10 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 10 jul 2026, 13h16
Homem idoso, de barba branca e chapéu de palha, usando camisa social azul clara, fala ao microfone com a mão direita levantada, apontando o dedo indicador para cima. O fundo está desfocado em tons de azul e branco
Mesmo com agenda robusta, a popularidade de Lula patina (Ricardo Stuckert/PR)
Continua após publicidade
Sobe o risco Brasil Priorizar nos meus resultados Google

A normalização dos eventos extravagantes de nossa conjuntura institucional é um grave risco. Pior do que qualquer crise isolada é ignorar o empilhamento dos pontos polêmicos que se apresentam no presente e se anunciam no futuro. Nos anos 1930, Winston Churchill era ridicularizado por alertar para o perigo nazista — e por pouco a Inglaterra não sucumbiu. O acordo do então premiê Neville Chamberlain com Hitler em 1938 parecia trazer paz à Europa; Churchill não acreditou e preparou-se para o pior.

No Brasil, guardadas as proporções de comparação com uma guerra mundial, a situação é mais ou menos parecida. Aos riscos de sempre (rombo fiscal, conflito entre os Poderes, sanha tributária e decisões contraditórias do Judiciário) soma-se a deterioração externa. A química entre Trump e Lula está em baixa: afagos e elogios deram lugar à ameaça de tarifaço e, pasmem, ao temor oficial do Itamaraty de que os EUA possam ensaiar alguma operação militar em território brasileiro.

Há conjunturas em que o país não explode nem se acalma: apenas acumula tensão. É o que mostra o risco Brasil, que fecha julho em 57 pontos — patamar alto, com viés de alta. Três forças se sobrepõem: a política, a geopolítica e a economia. Nenhuma, isolada, seria decisiva; combinadas, elevam a temperatura.

Siga

“O Brasil vive o que se poderia chamar de governabilidade de colisão, num equilíbrio instável e caro”

Continua após a publicidade

O vetor político-institucional é o mais aquecido (68). A eleição chegou com temas polêmicos na pauta, e os escândalos reduzem a previsibilidade das decisões. A Operação Compliance Zero, desdobramento do caso Master, alcança nomes de peso — de Ciro Nogueira a Flávio Bolsonaro e Jaques Wagner — e tem na delação de Daniel Vorcaro, ou de seus empregados, a maior incógnita. No STF, alegações de favorecimento expõem ministros e alimentam um racha que ganha corpo no plenário. Executivo e Congresso convivem em atrito permanente, sobretudo no Senado, onde a PEC 6×1 cria polêmica. E, mesmo com agenda robusta, a popularidade de Lula patina.

O tabuleiro externo incomoda (48). Washington designou PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas logo após encontros de Flávio com Trump e Marco Rubio, o que lhe confere inevitável leitura eleitoral. Some-se a isso a tarifa de 40% sobre produtos brasileiros — e Pix, big techs e minerais críticos na mesa. O acordo em torno de Ormuz aliviara a pressão sobre o petróleo, mas os ataques voltaram. Na economia, o risco é fiscal (45). Pautas-bomba, gasto eleitoral, vetos sob risco de derrubada e pressão sobre estatais e Banco Central no ciclo de corte de juros compõem um quadro que o mercado vê com desconfiança crescente. Há quem já projete o dólar a 5 reais no fim do ano.

Continua após a publicidade

Os próximos noventa dias concentram os gatilhos. As convenções de julho definirão candidaturas; agosto trará o vencimento dos prazos de Ormuz e da tarifa, além do Orçamento de 2027. O caso Master seguirá produzindo escândalos, e a relação Lula-Alcolumbre continuará a ditar o humor do Congresso.

O Brasil não caminha para o abismo, mas tampouco repousa em berço esplêndido. Vive o que se poderia chamar de governabilidade de colisão: instituições que se atritam sem se destruir, num equilíbrio instável e caro. O risco não está no colapso, mas na erosão silenciosa e contínua. E na incapacidade de os Poderes pactuaram um acordo de convivência.

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA de 10 de julho de 2026, edição nº 3003

Publicidade
TAGS:
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Política
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).