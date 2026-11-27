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A reação positiva a nomes pragmáticos para a Fazenda mostra que o mercado busca previsibilidade. Após décadas de forte atração de capital externo e geração de empregos, o país precisa de compromisso fiscal e estabilidade jurídica para estancar perdas e voltar a crescer.

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Bastou o Planalto deixar circular o nome de Luiz Carlos Trabuco para a Fazenda para que o dólar recuasse e a bolsa voltasse a subir. Outros cotados, como o vice-presidente Geraldo Alckmin e o governador do Piauí, Rafael Fonteles, também seriam lidos como sinal de pragmatismo. É o que esperam hoje o mercado financeiro e os empresários brasileiros e estrangeiros. Esse voto de confiança costuma se converter em mais empregos, mais renda e mais arrecadação.

Segundo o Banco Central, entre 2006 e 2025 entraram no Brasil cerca de 1,33 trilhão de dólares em investimento direto, dos quais 85 bilhões apenas em 2025. O estoque desse investimento chegou a 1,4 trilhão de dólares no fim de 2025. No mesmo período, as empresas de capital estrangeiro remeteram ao exterior perto de 537 bilhões de dólares em lucros e dividendos, cerca de 40% do valor que entrou. A maior parte dos recursos ficou no país, aplicada em fábricas, logística, pesquisa e infraestrutura. Parte dessas operações passou pelos bancos e assessores financeiros da Faria Lima.

Em 2025, as empresas com investimento estrangeiro direto empregavam 4,05 milhões de pessoas, quase o dobro dos 2,09 milhões de 2005. Comércio, indústria de alimentos e montadoras de veículos estão entre os setores que mais contratam. Esses empregos formais cresceram mesmo diante de um sistema tributário dos mais complexos do mundo e de uma legislação trabalhista que produz insegurança e um volume de ações judiciais difícil de encontrar em outros países.

“O investimento privado traz tecnologia e amplia a arrecadação sem aumento de impostos”

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Quem investe aqui avalia que o Brasil oferece um mercado interno de mais de 200 milhões de pessoas, recursos naturais abundantes, energia limpa, um agronegócio competitivo e uma população empreendedora. O investidor também aposta que os contratos serão cumpridos e que as instituições, com seus atritos, continuarão funcionando.

Esse reconhecimento foi construído por governos de orientações distintas. O primeiro mandato de Lula deu sua contribuição ao elevar o superávit primário, entregar o Banco Central a Henrique Meirelles e quitar a dívida com o FMI, em 2005. Naqueles quatro anos, o país cresceu e a desigualdade diminuiu. Nos últimos anos, porém, a confiança entrou em declínio, e o desânimo já alcança os próprios investidores brasileiros.

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O pragmatismo na economia e a estabilidade das normas podem recuperar parte dessa confiança. Com o rumo fiscal definido, câmbio e juros tendem a se acalmar, o que ajuda a manter a inflação sob controle, e cai o custo político de aprovar a agenda do governo no Congresso. O investimento privado, quando encontra regras previsíveis, traz tecnologia e amplia a arrecadação sem aumento de impostos.

Desde a eleição, o dólar subiu mais de 17% e a bolsa cedeu quase 20%. Estrangeiros tiraram 17 bilhões de reais da B3 no mesmo período. Cabe ao próprio governo reverter esse quadro, com compromisso fiscal claro e respeito à segurança jurídica. Se a confiança que trouxe esse capital continuar a se desgastar, o país vai andar em marcha a ré, quando investidores de todo o mundo buscam onde aplicar com segurança.

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Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023