Ler Resumo





Aclamado pelo mercado, Trabuco chega à Fazenda com respaldo de Lula. Mas o sucesso de sua gestão dependerá de superar três grandes entraves: o apetite do Centrão por estatais, as resistências internas do PT e a necessidade de formar maioria no Congresso para aprovar o ajuste fiscal.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Trabuco recolheu aplausos e três grandes desafios. O aplauso veio rápido dos agentes econômicos desejosos de estabilidade e previsibilidade. Em quatro dias, o dólar saiu de R$ 6 para R$ 5,53, uma queda de quase 8%, e a Bolsa registrou uma de suas maiores altas em anos. O mercado não aplaudiu um programa, que ainda não existe. Aplaudiu o currículo de um personagem que todos sabem ser preparado, confiável, experiente e com amplo trânsito entre os agentes econômicos e no universo pragmático do petismo.

Talvez nem todos saibam, mas Trabuco conhece Lula desde antes de seu amigo chegar à Presidência da República. Nas primeiras versões do Conselhão, do qual participei, Trabuco era interlocutor permanente de Lula. O bom desempenho econômico dos primeiros mandatos do presidente teve, na interlocução com o setor financeiro, contribuição relevante de Trabuco.

Todo o histórico, portanto, favorece uma gestão promissora. Há, no entanto, pelo menos três desafios a enfrentar de saída, e a história recente dá a medida de cada um.

O primeiro é o Centrão. Os partidos que sustentam o governo no Congresso não pedem apenas ministérios: pedem o comando de instituições que fazem política econômica todos os dias sem passar pela Fazenda. Banco do Brasil, Caixa, BNDES, fundos de pensão. Cada uma dessas estruturas tem orçamento próprio, crédito subsidiado e capacidade de criar fatos antes de o ministro acordar. Gerenciar a gana por cargos e o desvio de propósitos em cargos chave será crítico para o sucesso de Trabuco. Tudo isso sem perder o apoio no Congresso Nacional.

Continua após a publicidade

Trabuco vai precisar de algo que nenhum ministro da Fazenda teve no Brasil recente: autoridade sobre todo o perímetro da política econômica, ou ao menos um acordo explícito com o presidente sobre esse perímetro.

O segundo é o próprio PT. Aqui a experiência de Henrique Meirelles no Banco Central é a mais instrutiva. Durante oito anos, ele foi atacado por dentro. O vice-presidente José Alencar criticava publicamente os juros e teria chegado a dizer que a política monetária era “um desastre”; a ala desenvolvimentista disputava cada decisão do Copom; uma investigação fiscal o alcançou em 2004; e, no dia seguinte a cada reunião, vazava que o presidente estava irritado. Meirelles sobreviveu porque tinha duas blindagens: o resultado, com a inflação dentro da meta de 2004 até o fim do governo, e o acordo pessoal com Lula, firmado antes da posse. Gerenciar a tigrada do PT será desafio de Trabuco e, sobretudo, de Lula.

Continua após a publicidade

O terceiro é a credibilidade fiscal no Congresso. Joaquim Levy, no governo DIlma Rousseff, viveu o pior dos mundos: o ajuste certo e a maioria errada. O Congresso desfigurou as medidas, a meta de superávit caiu em julho de 2015 de 1,1% para 0,15% do PIB, a recriação da CPMF não prosperou, e ele saiu em dezembro defendendo 0,7% para 2016 enquanto o governo aceitava uma meta menor, com abertura para o déficit. O ajuste só viria no governo Michel Temer, com a PEC do Teto aprovada em primeiro turno na Câmara por 366 votos, muito além dos 308 necessários, sob a oposição cerrada do PT.

A lição é dura. Ajuste fiscal sem maioria é mero diagnóstico. Já ajuste com apoio no Congresso se torna política pública. Trabuco tem uma vantagem que Meirelles não teve e que Levy, sem apoio, não conseguiu construir: chegou conversando com o PT antes de aceitar o cargo e falou com Edinho Silva, Haddad e Mercadante além de ter linha direta com Lula. .Porém, tem uma desvantagem: assumiu no auge de um rali de expectativas, e rali de expectativas cobra entrega rápida.

Continua após a publicidade

O governo precisa implementar um pacote já sancionado e aprovar, em poucas semanas, uma PEC de novas medidas e mais projetos de natureza econômica. Cada um desses votos tem preço, e o preço costuma ser pago em cargos nas estatais que o ministro da Fazenda deveria comandar. Se der certo, o Brasil reverte a trajetória da dívida e volta a discutir o grau de investimento. Se der errado, o mercado começará a devolver em semanas a confiança que demonstrou com o anúncio.

Por isso não cabe se Trabuco sabe economia. É óbvio que sabe, pela origem de luta e crescimento pessoal, pela experiência adquirida em uma das maiores instituições financeiras do país e pelo humanismo forjado nas batalhas da vida e no estudo de Filosofia na USP. A pergunta de bilhões de dólares é se vão deixá-lo trabalhar. Se o governo, o PT e o Centrão deixarem, fará uma grande gestão.