Estratégia à inglesa: mundo desaba, mas esquerdista não sai do centro

Plantar-se firmemente no centro do espectro político e não interromper o adversário enquanto ele está cometendo erros tem sido uma estratégia esperta adotada por Keir Starmer, o líder do Partido Trabalhista britânico.

Ela produziu cenas inesperadas esta semana. Starmer pôs todos os participantes do congresso do partido cantando o hino nacional, que agora é Deus Salve o Rei.

Não ligou para os vídeos ressuscitados em que aparece como defensor da abolição da monarquia. Nem para os comentários sarcásticos de Jeremy Corbyn, o líder do partido que a esquerda venerava e que Starmer varreu impiedosamente do comando. Antissemitismo, antipatriotismo e simpatias por todo tipo de ditaduras, contanto que sejam de esquerda, podem fazer sucesso com várias alas trabalhistas, mas não ajudam a ganhar eleição.

A esquerda bufou contra Starmer quando Boris Johnson conseguiu o que parecia impossível, em 2020: eleger 357 parlamentares, contra 199 do Partido Trabalhista, conseguindo vantagens até em áreas que nunca haviam votado nos conservadores – e isso que o partido tradicional de direita foi fundado em 1834.

Starmer, que ganhou o título pelo qual tem direito a ser chamado de “Sir” depois de encerrar a carreira no comando do equivalente à Procuradoria Geral, aguentou firme. Nas sessões semanais de debate entre o chefe do governo e o da oposição, uma tradição britânica, era regularmente espancado pela oratória colorida, sagaz e provocativa de Boris.

Ao mesmo tempo, Boris se desconstruía com os ziguezagues na condução das políticas para enfrentar a pandemia. Acabou desacreditado e obrigado a renunciar por causa das festinhas realizadas durante o lockdown.

Starmer sentou e esperou Boris sair do caminho. Agora, está assistindo sentado a nova primeira-ministra, Liz Truss, sofrer as consequências do pacote ultraliberal anunciado assim que acabou o luto pela morte da rainha. A libra despencou a ponto de provocar especulações de que o Banco da Inglaterra, equivalente ao central, iria anunciar um aumento fora da agenda das taxas de juros.

As críticas partem inclusive de parlamentares conservadores, “petrificados”, na descrição de um deles, pelo que consideram amadorismo das contradições entre política monetária e política fiscal.

As pesquisas confirmam que a primeira-ministra não teve nem o período de graça normalmente dado pela opinião pública a um novo chefe de governo. Assumiu num dia, a rainha morreu dois dias depois e o anúncio do programa econômico na sexta-feira passada acelerou a queda da libra. O mercado estava apostando contra ela.

Se a eleição de 2024 fosse hoje, o Partido Trabalhista teria 45% dos votos e o Conservador, 33%, equivalente a uma maioria de 56 deputados para a atual oposição. A diferença pode, evidentemente, aumentar se a situação econômica piorar.

Keir Starmer não tem nada do charme e da aura de novidade do Tony Blair dos anos noventa, quando desempoeirou os manuais ideológicos e colocou o Partido Trabalhista no rumo da “terceira via”, uma centro-esquerda antenada com a realidade, aberta para a economia de mercado e liberta de velharias como a nacionalização dos meios de produção.

Mas é uma figura respeitável até na aparência, ao contrário do estilo esquerdista andrajoso de Jeremy Corbyn. Tem postura, cara e cabelo de primeiro-ministro. Nos discursos ao congresso partidário, líderes trabalhistas disseram que pretendem renacionalizar os correios e as ferrovias, reinstituir a alíquota de 45% de imposto de renda eliminada pelo novo governo, duplicar anualmente o número de profissionais da saúde e, de modo geral, instaurar o paraíso sobre a Terra.

Nos congressos, é normal que o partido pareça tender mais a esquerda.

Mas Keir Starmer não pretende sair do centro tão cedo. Sabe que é daí que virá a consolidação dos votos que cultiva para finalmente chegar, em 2024, ao número 10 de Downing Street.