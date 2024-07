‘Volto ao PT para ajudar a reconstruir a democracia”, diz Randolfe 

Poucas pessoas sabem, mas o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, entrou para a política aos 14 anos de idade. O ano era 1988 e, naquela época, havia a filiação interna para jovens que não tinham idade para a filiação externa.

Assim… Até 2005 – ou seja, por 19 anos – Randolfe foi do Partido dos Trabalhadores. Nesta época, rompeu com a legenda, saindo com o grupo político que fundou o PSOL. Ficou 10 anos no Partido Socialismo e Liberdade até se filiar à Rede em 2015, permanecendo até 2023.

Randolfe Rodrigues estava sem partido desde então. Como antecipou a coluna nesta semana, Randolfe Rodrigues voltou ao PT como uma das mais importantes e aclamadas lideranças do Norte do país.

“Volto ao PT porque hoje é a principal ferramenta política de reconstrução do Brasil e de sua democracia. Volto ao PT porque é na contemporaneidade a principal ferramenta política para construirmos, em nosso país, uma sociedade mais justa, democrática e igualitária. Volto ao PT como os sonhos de juventude, porque também é o espaço de Lula, de Luiz Inácio Lula da Silva, a maior liderança política que esse país já construiu. Por fim, volto ao PT, porque é a maior experiência política de centro-esquerda que os trabalhadores brasileiros construíram em toda a sua história”, afirmou a este espaço.