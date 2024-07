O senador Randolfe Rodrigues vai se filiar ao PT nesta quinta-feira, 18. Cobiçado por vários partidos nos últimos meses, a filiação ao Partido dos Trabalhadores vai ocorrer às 8h30 da manhã.

O líder do governo no Congresso vai tirar uma foto com o presidente Lula e a ficha da filiação no Palácio do Alvorada

Essa decisão faz o senador “voltar para a casa”. Randolfe foi do PT entre 1988 até 2005 quando seguiu para o PSOL. Lá, permaneceu até 2015. Filiou-se deopis à Rede, ficando até 2023. Desde o ano passado o parlamentar estava sem partido.