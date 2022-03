Um raro erro do STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem sido importantíssimo para sustentar a jovem democracia brasileira, especialmente nos últimos anos.

Você, leitor, pode não concordar com os dois exemplos (se apenas ficarmos em dois) que a coluna dará logo, mas eles foram fundamentais para manutenção do estado de direito.

O STF desfez as injustiças contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que surgiram após a revelação de novos fatos relacionados à 13ª Vara de Curitiba, Sergio Moro e o MPF.

A Corte também assegurou que os arroubos ditatoriais e anti-democráticos do presidente Jair Bolsonaro e de seus seguidores mais radicais fossem contidos.

Mas os acertos vão além da polarização política brasileira.

Basta ver a proteção aos indígenas que o Supremo impôs ao governo nos últimos anos ou o reconhecimento da constitucionalidade das cotas raciais, que fizeram justiça à população negra brasileira.

Nesta semana, contudo, o STF errou – errou feio ao ratificar o fundão eleitoral em R$ 5 bilhões decidido pelo Congresso.

O argumento de que não se pode interferir em assunto interno do legislativo é imperfeito. Não é assunto interno. O fundo é formado pelo seu, meu, nosso dinheiro.

E esse valor, meu Deus, fere o princípio da razoabilidade. Não é razoável um aumento tão grande do dinheiro destinado às campanhas eleitorais, se compararmos 2018 a 2020.

Por várias razões.

Pela crise que o país vive, pela escassez de tudo em todas as áreas, e porque as campanhas hoje são mais baratas, com a força da comunicação digital. Bolsonaro que o diga.

Esta coluna já criticou o ministro André Mendonça algumas vezes, mas que se faça Justiça. Como relator do caso do fundo, ele votou pela redução do montante e foi seguido pelo grande jurista Ricardo Lewandowski.

Os ministros Kassio Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Edson Fachin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes afirmaram, vejam vocês, que a elevação não foi inconstitucional, mesmo na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e Cármen Lúcia avaliaram que, no orçamento, o valor de R$ 5 bilhões está de acordo com a Constituição, mas não os R$ 5,7 bilhões da LDO, como explicou a Folha de S.Paulo.

Apesar da decisão despropositada, os ministros criticaram veementemente o total de verba pública destinada aos partidos em 2022. Não adianta criticar, e tomar uma decisão como esta.

O pior é que ela abre um precedente: agora bastará aos políticos elevarem o quanto quiserem essa verba, que sai do bolso do contribuinte. Eles sempre poderão usar essa decisão de agora como jurisprudência.