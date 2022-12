Rodolfo Capler lança livro sobre política e a igreja evangélica

“Quando recebi o convite do jornalista Matheus Leitão (em junho de 2021) para atuar como colaborador de sua coluna na VEJA, me senti desafiado a fazer a intersecção pública entre política e religião evangélica. De lá para cá, escrevi dezenas de artigos descrevendo a estreita relação que o segmento evangélico no Brasil vem estabelecendo com a política eleitoral.”

Estas são palavras de Rodolfo Capler, escritor epesquisador. Além dos artigos de opinião, o jovem articulista fez, em colaboração à coluna, uma série de entrevistas, com personalidades diferentes, tanto do mundo religioso, quanto do universo secular, incluindo pensadores e pensadoras das realidades que fazem intersecção ao tema prevalente. Buscando deslindar o processo de politização da fé evangélica – com foco especial na eleição de 2022 – Capler conversou com um grupo seleto de formadores de opinião, incluindo figuras como Leandro Karnal, Mario Sergio Cortella, Silas Malafaia, Caio Fábio D’Araújo Filho, Júlio Lancellotti, Lilia Schwarcz, Marcelo Tas, Gabriel Prioli, Marina Silva e Tabata Amaral. Ao todo foram 20 entrevistas, que juntas formam um panorama de interpretação do Brasil contemporâneo.

A exemplo do livro “Refúgio no sábado” (2018) de Miriam Leitão – resultado de suas crônicas colaborativas à coluna – e do livro “O Tempo dos governantes incidentais”, feito da mesma forma por Sérgio Abranches, a série de entrevistas conduzidas por Capler foram reunidas em formado de livro. Sob o título “O país dos evangélicos” (Fonte Editorial), a obra será publicada nesta quinta-feira, 15m em Piracicaba-SP. O lançamento será no Jazz Spot Café (Travessa Alemanha, 1099, Cidade Jardim), às 19h30.