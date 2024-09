Pará afirma que 100% das escolas públicas estaduais tem acesso à internet

O Governo do Pará confirmou nesta sexta-feira, 13, que todas as escolas da rede pública estadual estão conectadas à internet. Medida contempla escolas urbanas, rurais, quilombolas, indígenas e ribeirinhas. Ao todo, governo paraense contratou 1.650 antenas do modelo Starlink, do mimado bilionário Elon Musk, para levar a tecnologia de internet via satélite para todas as escolas da rede pública estadual, como parte do programa “Pará Conectado”.

“Seja uma escola numa comunidade indígena, numa comunidade quilombola, numa comunidade de ribeirinhos, no meio da floresta, possam estar conectados e com isso nós possamos gerar conteúdo para que a qualidade do ensino na capital, num centro urbano, também possa chegar às comunidades mais distantes da Amazônia”, disse à coluna o governador Helder Barbalho.

A internet Starlink é conhecida por seu custo reduzido e possibilidade de chegar a áreas mais remotas por ser via satélite. Vale lembrar que o ensino médio da rede estadual do Pará, que é de responsabilidade do Governo Estadual, saltou 20 posições no ranking nacional de 2023 do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o Ideb.

O Pará será Sede da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que acontecerá em novembro de 2025, na capital paraense, em Belém.