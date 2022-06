Os números de Barroso no STF

O Ministro Luís Roberto Barroso participa nas próximas semanas – durante o mês de junho – de diversos eventos fora do país – nas universidades de Harvard (EUA) e Oxford (Inglaterra); em Lisboa; e na Unesco (França). Nessas palestras, o ministro falará a juristas e estudantes sobre democracia no Brasil e no mundo e o papel das instituições.

Apesar das viagens, o magistrado pretende participar de todas as sessões do Supremo Tribunal Federal (STF) no período de forma remota, uma vez que as regras atuais preveem o formato híbrido.

O ministro contou à coluna que está acostumado a trabalhar de qualquer lugar. “Eu trabalho, estudo e escrevo em avião, carro e hotel. Às vezes é até melhor, porque tem menos interrupção”.

Segundo dados do STF, Barroso conseguiu reduzir o acervo no gabinete de 9 mil processos para os atuais 1,4 mil. Muitos não são concluídos porque dependem de ações de outros órgãos.