Os bastidores da PF sobre plano inédito do Hezbollah no Brasil

Se a Justiça, ao final de todo o processo legal, confirmar os dados da Operação Trapiche, da Polícia Federal, sobre ataques terroristas contra alvos da comunidade judaica no Brasil, será a primeiro caso do tipo no país.

Fontes da PF confirmaram essa informação em contato com a coluna.

Nesta quarta-feira, 8, a Polícia Federal cumpriu dois mandados de prisão temporária contra potenciais integrantes do grupo Hezbollah e 11 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, São Paulo e no Distrito Federal.

Segundo apurou a coluna, o plano contra alvos da comunidade judaica já era organizado há meses, mas a execução dele estaria sendo adiantada após o início da guerra entre Israel e o Hamas.

O objetivo dos órgãos investigadores no dia de hoje foi o de interromper os preparativos para o ataque e obter provas de possível recrutamento de brasileiros para a prática de atos extremistas no país.

No passado, já houve ações da PF contra pessoas envolvidas com grupos terroristas estrangeiros que atuavam no Brasil, mas nunca se confirmou no Judiciário um plano contra alvos em solo nacional.

Essa é a terrível e assustadora novidade trazida pela Operação Trapiche.

