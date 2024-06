O sonho de Bolsonaro de ser candidato 

As jornalistas Julia Chaib e Marianna Holanda afirmam, neste domingo, 16, que Jair Bolsonaro ainda sonha em reverter a dupla inelegibilidade imposta a ele pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE.

Elas explicam que, na cabeça do líder da extrema-direita brasileira, existem quatro fatores que deverão pesar até a próxima eleição presidencial:

A composição da corte eleitoral vai mudar com a entrada de André Mendonça, indicado pelo próprio ex-presidente, e Dias Toffoli, aquele que acredita que o golpe de 1964 foi apenas um movimento. Kassio Nunes Marques assumirá a presidência;

Uma suposta pressão popular dos conservadores nas ruas, grupo político em ascensão no Brasil nos últimos anos, pode acuar as cortes superiores brasileiras, que cederiam por decisões judiciais;

O próprio PT e a esquerda prefeririam ter ele como candidato contra Lula em 2026 do que alguém mais moderado como Tarcísio de Freitas ou Michelle Bolsonaro;

A vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos neste ano, impulsionando a nova onda da extrema-direita mundo afora;

Não quero ser eu a dizer para o ex-presidente, até porque minhas conversas com ele sempre foram péssimas, mas, ainda que tudo isso aconteça, a maioria dos magistrados do TSE não deve mudar o entendimento sobre a vergonha reunião dele com diplomatas ou sobre o uso do 7 de setembro em sua campanha eleitoral.

Já o Supremo Tribunal Federal, que tem poderes para derrubar as decisões do TSE… bem, aí é que o buraco é mais embaixo para o Bolsonaro mesmo!

