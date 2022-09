O que esperar da primeira pesquisa sobre Lula x Bolsonaro após o debate

As eleições de 2018 foram um divisor de águas para o processo eleitoral brasileiro. Naquele ano, o então candidato Jair Bolsonaro, vítima de uma violência, venceu as eleições mesmo sem ter participado de todos os debates. Ficou claro que o eleitor priorizou outras informações, apesar de os tradicionais confrontos na televisão continuarem.

Nesta quinta, 1º, será possível saber se na disputa deste ano o debate terá algum impacto para o eleitor.

A nova rodada do Datafolha, que será divulgada no fim do dia, mostrará, pela primeira vez, as intenções de voto dos brasileiros após o primeiro debate entre os presidenciáveis, realizado no domingo.

Como a coluna mostrou, Lula falhou ao não ser mais incisivo contra Bolsonaro. Já o atual presidente acertou ao bater de frente com seu principal rival, mas errou ao atacar uma jornalista.

A pesquisa do Datafolha poderá mostrar dois cenários diferentes e deixará um recado importante do eleitor.

Se Lula mantiver seus votos ou conseguir crescer, a militância bolsonarista certamente ficará desanimada.

Continua após a publicidade

No meio político, é provável que Bolsonaro perca força entre os partidos de centro e até em sua base aliada, principalmente porque os caciques dessas legendas apostam todas as suas fichas nas manifestações do dia 7 de setembro.

Em contrapartida, se o líder de extrema direita crescer nas intenções de voto, a militância ganhará novo fôlego.

Embora – olhando os dados das pesquisas – ainda seja muito difícil que o atual presidente tenha sucesso em seu plano de reeleição, uma trajetória constante de crescimento animaria seus seguidores e daria mais força aos eventos de 7 de setembro.

Do lado de Lula, o resultado também deve definir muitas coisas. Se o ex-presidente continuar estagnado ou se houver crescimento, o petista vai ganhar ainda mais força.

Fato é que a pesquisa que será revelada hoje pode mudar os rumos das campanhas eleitorais. Correndo em paralelo, Ciro Gomes e Simone Tebet também devem estar curiosos para saber se o desempenho deles no debate trouxe votos.

Os dados serão decisivos inclusive para saber se o eleitor está repensando seu voto, se está disposto a mudar sua escolha e se está atento ao que está acontecendo na televisão, para além das redes sociais.

Continua após a publicidade