O problema que a ala política do governo Lula criou para Haddad e Tebet

O atrasado anúncio dos cortes de gastos acabou reduzindo a credibilidade do pacote como um todo por alguns motivos. O primeiro deles é o temor de que o Congresso não consiga votar, já que, mesmo após o anúncio, as medidas ainda não chegaram às mãos de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco.

Mas os problemas não param por aí.

O governo anunciou que vai economizar ao todo 70 bilhões em dois anos, mas o mercado acredita que é insuficiente e faz contas que dão números menores. Reagiu muito mal, com o dólar chegando, pela primeira vez, a R$ 6, além do pessimismo em relação aos juros futuros.

Mas o pacote em si tem pontos positivos. Alguns benefícios dos militares foram finalmente mexidos, como a idade mínima de 55 anos, a limitação da transferência das pensões, e o fim da pensão por morte ficta, ou seja, para quem for expulso das Forças Armadas. Agora, os expulsos perderão todos os benefícios.

O enquadramento do reajuste do salário mínimo às regras do arcabouço também é algo importante, porque reduz o crescimento das despesas com aposentadorias e benefícios.

Continua após a publicidade

A correção do salário mínimo era a inflação mais o crescimento de dois anos antes. Agora vai ser no máximo 2,5% acima da inflação, se houver aumento de receita no ano anterior.

Em suma, é um pacote que ajusta sim o gasto, mas o mercado queria ainda mais. E houve um erro na comunicação ao juntar corte de gastos com a bondade, como a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Isso será enviado ao Congresso por lei complementar no ano que vem para valer somente em 2026.

Não precisava surgir agora. Mas a ala política do governo queria uma boa notícia para as classes mais baixas em meio ao arrocho que anunciava. Deu no que deu.

Mais uma vez criou-se um problema para Fernando Haddad e Simone Tebet na economia.