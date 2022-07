O novo convite de Lula e do PT a André Janones

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, fez uma ligação nesta quarta, 27, para o deputado André Janones, convidando o candidato do partido Avante à presidência para uma nova conversa com Lula, que lidera todas as pesquisas de intenção de votos.

A ideia no PT é a de que sempre há tempo para se fazer uma aliança antes do início do calendário eleitoral oficial. O político tem surpreendido em algumas pesquisas, pontuando mais que candidatos de legendas com mais estrutura.

Como noticiou a coluna, a última rodada do instituto Genial/Quaest, por exemplo, afirmou que Lula só ganharia no primeiro turno em um cenário: quando o nome de Janones é retirado do questionário entregue aos eleitores.

Lula e Janones se conheceram há cerca de 15 dias, quando trocaram elogios e falaram em “proteger a democracia brasileira”.

Após a ligação para o candidato do Avante, Gleisi elogiou, no twitter, a entrevista dada por ele à Globonews nesta terça, 26.

“Parabéns André Janones pela entrevista de ontem e por suas propostas para o país. Sempre há tempo para dialogar sobre uma vida melhor para nosso povo e na defesa da nossa democracia. Queremos continuar nossa conversa, com muito respeito e esperança no futuro”.