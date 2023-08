O movimento de ministros de Lula para devolver presentes da Arábia

Em mais uma tentativa de fazer contraponto político ao bolsonarismo, ministros de Estado do governo Lula devolveram valiosos presentes dados pela Arábia Saudita.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, reenviou à Embaixada daquele país uma onça dourada — sim, você leu corretamente, leitor — recebida nesta segunda-feira, 31.

Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, devolveu uma estatueta semelhante em forma de camelo.

Os dois objetos foram entregues aos políticos pelo ministro de Investimento da Arábia Saudita, Khalid Al-Falih, em razão de um fórum de negócios entre os dois países, realizado em São Paulo.

São presentes. Bastava, portanto, que Haddad e Alckmin os incorporassem aos acervos públicos dos ministérios, por exemplo. Mas houve uma falha do governo da Arábia Saudita ao não avisar previamente que os objetos seriam entregues.

A lei brasileira pede que isso seja feito.

Como o ex-presidente Jair Bolsonaro é investigado por receber joias da Arábia Saudita sem respeitar os trâmites legais — fazendo inclusive pressão política para ficar com os valiosos objetos no seu acervo pessoal –, decidiu-se pela rápida devolução da onça e do camelo.

Tudo para evitar qualquer comparação com a grave suspeita de irregularidades cometida pelo líder da extrema direita. Até porque, em nenhum momento, Haddad ou Alckmin quiseram ficar com as estatuetas para eles.

