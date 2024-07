O ministro do STF que está em alta com o Ministério Público

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), acredita estar em alta com o Ministério Público. Ele receberá nesta sexta-feira, 5, uma homenagem da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), que tem mais de 16 mil associados e é a principal representante da categoria no Brasil. O evento vai acontecer na sede do Tribunal Regional Federal do Espírito Santo (TRE-ES), organizador do evento, assim como a Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AES-MP).

Indicado por Jair Bolsonaro ao STF, Mendonça assumiu a cadeira em 16 de dezembro de 2021. Antes, foi ministro da Justiça e Advogado-Geral da União no governo Bolsonaro, quando tomou decisões criticadas pela coluna.

Os membros do MP escolheram como tema do evento “compliance e eleições”, uma vez que Mendonça é o novo integrante do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e já proferiu várias palestras sobre compliance ao longo da carreira de advogado público, na AGU. A fala do ministro no simpósio do MP será uma oportunidade para conhecer melhor a postura que adotará no TSE ao longo das eleições deste ano.

Vão palestrar também convidados estrangeiros, como os professores Nicolás Rodríguez García e Pedro Tomás Nevado-Batalla da Universidade de Salamanca. E será lançado um livro com uma coletânea de artigos em homenagem a Mendonça.