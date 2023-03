O livro indicado por Celso de Melo sobre Ruy Barbosa

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, elogiou o livro “Ruy Barbosa, o advogado da Federação e da República”, que será lançado nesta quarta-feira, 1º, em Brasília, pelo ex-presidente nacional da OAB Marcus Vinicius Furtado Coêlho.

A data foi escolhida porque marca o centenário da morte de Ruy Barbosa, um dos principais personagens da história do Brasil e com grande contribuição no ramo do direito.

No livro, Coêlho afirma que a obra de Ruy Barbosa segue atual, sobretudo por causa das contribuições dele para a formação dos valores da República e da democracia no país. Segundo Coêlho, os ensinamentos são ainda mais valiosos neste momento em que as instituições sofreram ataques.

Na mensagem enviada a Marcus Vinicius, Celso de Mello diz estar “certo” de que “a memória do grande Ruy, construtor da República, defensor intimorato da Federação, guardião da Constituição e das liberdades fundamentais e Patrono dos Advogados Brasileiros e, também, do Senado Federal e do Tribunal de Contas da União, será honrada e eternizada em seu livro, tudo em virtude da respeitabilidade que emana de sua pessoa”.