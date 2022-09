Nova pesquisa revela por que Lula está mais perto de ganhar no 1º turno

A irresponsabilidade, a má gestão e a falta de preparo do presidente Jair Bolsonaro estão cobrando caro nessas eleições.

A nova rodada Genial/Quaest feita nos três maiores colégios eleitorais do Brasil mostra que o atual presidente está longe de conseguir o mesmo desempenho que lhe garantiu a vitória em 2018.

Em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, Bolsonaro ensaiou uma recuperação, mas voltou a cair no levantamento divulgado nesta segunda, 26. Tinha 37% em 9 de setembro. Agora, tem 35%. No mesmo período, Lula oscilou de 36% para 37%.

Considerando apenas os votos válidos, Bolsonaro tem hoje 14 pontos a menos do que teve em 2018. Naquele ano, teve 53% dos votos válidos em São Paulo. Hoje, tem 39%.

Em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral e que tradicionalmente indica quem vencerá a eleição nacional, Lula lidera e aumentou sua distância para o atual presidente. O petista subiu de 43% para 45% dos votos e Bolsonaro caiu de 36% para 33%.

Na comparação com 2018 e considerando os votos válidos, Bolsonaro tem 12 pontos a menos neste ano. Em 2018, teve 48% dos votos dos eleitores mineiros. Agora, tem 36%.

No Rio de Janeiro, reduto eleitoral do presidente e terceiro maior colégio eleitoral, Bolsonaro ainda está à frente de Lula, mas a distância vem diminuindo. No levantamento desta segunda, 26, Bolsonaro caiu de 40% para 39% dos votos e Lula subiu de 36% para 37%.

Em relação a 2018, a maior derrota para Bolsonaro: 17 pontos a menos. Naquele ano, o presidente teve 60% do votos válidos. Agora, tem 43%.

Ou seja, presidente perdeu terreno em estados que são chave nas eleições – segundo a pesquisa. A conta de um péssimo governo, de inverdades e ataques à democracia e às instituições chegou.

Faltando 126 horas para o primeiro turno, Bolsonaro dificilmente conseguirá recuperar votos fundamentais para o seu projeto de reeleição, mesmo se conseguir ao segundo turno.

Enquanto isso, do outro lado, Lula colhe os frutos que vêm dos eleitores que se decepcionaram com o atual governo e esperam por dias melhores.

