Lula ganha um apoio crucial

Depois do apoio contundente de Joaquim Barbosa, foi a vez de um dos decanos mais respeitados da história do Supremo Tribunal Federal (STF) declarar apoio à candidatura de Lula para a Presidência da República.

Em carta divulgada nesta quarta, 28, Celso de Mello foi cirúrgico, objetivo e extremamente sincero. Durante sua brilhante carreira no STF lutou a favor da Constituição. Essa luta, travada inclusive ao lado de Joaquim Barbosa, inclui o escândalo do mensalão envolvendo o PT. Naquela época, Celso foi implacável. Agora, continua mostrando que tem suas decisões muito bem definidas.

Assim como seu ex-companheiro de STF, Celso de Mello reconhece a gravidade do tempo que vivemos hoje. Antes de declarar voto em Lula, o ex-decano começa sua carta deixando clara a visão que tem sobre o presidente Jair Bolsonaro.

Numa frase longa que mais se parece com um desabafo, Celso de Mello resumiu o que o atual presidente representa para o país.

“A atuação de Bolsonaro na Presidência da República revelou a uma Nação estarrecida por seus atos e declarações a constrangedora figura de um político menor, sem estatura presidencial, de elevado coeficiente de mediocridade, destituído de respeitabilidade política, adepto de corrente ideológica de extrema-direita que perigosamente nega reverência à ordem democrática, ao primado da Constituição e aos princípios fundantes da República e cujo comportamento vulgar, de todo incompatível com a seriedade do cargo que exerce, causou o efeito perverso de vergonhosamente degradar a dignidade do ofício presidencial ao plano menor de gestos patéticos e de claro (e censurável) desapreço ao regime em que se estrutura o Estado Democrático de Direito!”

A declaração não poderia ser mais clara. Com a experiência de quem atuou com firmeza e elegância na corte mais alta do país, Celso de Mello alerta para o “comportamento vulgar” de Bolsonaro.

Tendo atuado por anos com uma postura sempre coerente com seu cargo, Celso de Mello tem bagagem suficiente para falar de alguém que não tem nenhum preparo para estar no cargo que ocupa.

Em seguida, ele justifica sua escolha e declara seu voto em Lula já no primeiro turno.

“Em defesa da sacralidade da Constituição e das liberdades fundamentais, em prol da dignidade da função política e do decoro no exercício do mandato presidencial e em respeito à inviolabilidade do regime democrático, tenho uma certeza absoluta: NÃO votarei em Jair Bolsonaro!!!

É por tais razões que o meu voto será dado em favor de Lula no primeiro turno”.

A carta termina aí. E, de fato, não era preciso escrever mais nada. Todos os que respeitam e entendem a importância da Constituição vão concordar com o ex-decano.

Em poucas palavras, Celso de Mello conseguiu expressar o sentimento de milhões de brasileiros: estamos estarrecidos com o que passou e por isso decidimos agir em defesa da nossa nação.