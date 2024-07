Lula faz nova jogada no xadrez do Banco Central

Nas últimas 24 horas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva introduziu mais um ponto de incerteza na tão falada transição no Banco Central… ao afirmar que ainda não foi decidido quem será o novo presidente.

No mercado financeiro, e na economia em geral, a nomeação de Gabriel Galípolo vem sendo tratada como favas contadas. É por isso que Lula, ao dizer que o nome ainda não foi decidido, levanta de novo a onda de especulação sobre quem será o escolhido.

O presidente declarou também que a decisão será tomada em conjunto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Essa incerteza que se reabre agora pode ser positiva, pois mostra que a escolha será bem pensada e consensual com o Ministério da Fazenda. Ao mencionar a discussão com Haddad, Lula reforça a importância de uma decisão conjunta e cuidadosa.

Continua após a publicidade

Especula-se que o anúncio oficial do novo presidente do Banco Central ocorrerá em agosto. Essa antecipação, ao contrário do que parece, não representa novo conflito com o atual presidente, Roberto Campos Neto.

Foi ele mesmo que sugeriu a antecipação do anúncio pelo fato de ser ano eleitoral, com menos frequência ao Congresso, mas com a necessidade de sabatina no Senado.

Campos Neto foi o primeiro a levantar essa ideia, quando ele ainda sonhava com uma transição suave. Os últimos conflitos tornaram essa possibilidade mais remota.

Continua após a publicidade

Lula tem reiterado que o novo presidente do Banco Central deve entender o interesse do Brasil. Pois é, se for assim, terá que perseguir a inflação baixa, que é sempre o melhor para o país.

Mas Lula parece estar pensando em juros mais baixos. Eles estão altos mesmo, mas só podem cair se não for por intervenção política. Porque isso geraria o efeito contrário.

O novo presidente precisa seguir o mandato de presidente do BC que é levar a inflação para a meta. Portanto, a dúvida sobre quem será o novo presidente do Banco Central não é necessariamente prejudicial para Gabriel Galípolo.

Continua após a publicidade

Se ele acabar confirmado, como apurou a coluna, mostrará que a decisão não foi um jogo de carta marcada. Foi bem pensada e respaldada por um consenso entre Lula e Haddad, o que é positivo para a estabilidade econômica do país.