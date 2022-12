Lula (e o Brasil) em risco 

A ameaça de um ato terrorista no dia da posse tem feito a equipe do presidente eleito Lula se movimentar para garantir a segurança do petista, das autoridades e dos convidados que vão participar da cerimônia.

Talvez a vida de Lula não esteja em risco, mas é preciso extremo cuidado. Após a prisão do empresário bolsonarista George Washington, apenas a Polícia Civil do Distrito Federal está investigando possíveis novos atos, o que não é suficiente considerando o tamanho do evento esperado para a posse de Lula.

Mesmo que ainda não seja efetivamente o ministro da Justiça, Flávio Dino já adiantou que o novo governo vai agir imediatamente para fiscalizar e garantir a segurança e a paz no país.

“Nós estamos diante fuzis, rifles, pistolas, bombas. Então, nós temos agora uma nova modulação, em relação sobretudo a esses clubes. E nós vamos apresentar ao longo desta semana ao presidente Lula uma primeira versão de um decreto que garanta que haja uma fiscalização mais efetiva”, disse Flávio Dino durante entrevista para a GloboNews.

O risco existe e não pode ser ignorado. Neste momento, as forças de segurança precisam estar empenhadas em garantir a segurança de Lula e de todos os participantes do evento da posse.

Como a coluna adiantou, órgãos de inteligência já suspeitam de ataques desde agosto de 2022.

O depoimento do empresário preso no sábado mostra que não dá para esperar para ver. É preciso coibir todo extremismo e terrorismo e mostrar que a democracia prevalece e a segurança de todos está garantida.