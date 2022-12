O verdadeiro perigo dos seguidores de Bolsonaro

A prisão do empresário bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa no sábado, 24, por montar um artefato explosivo com o objetivo de tumultuar o ambiente em Brasília às vésperas da posse de Lula é mais uma prova clara do que esses terroristas estão dispostos a fazer.

A coluna já vem alertando há semanas sobre os perigos do pensamento radical de bolsonaristas inconformados com a derrota do presidente Jair Bolsonaro. Desde agosto, quando órgãos de inteligência já suspeitavam de ataques no 7 de setembro, os riscos para a eleição e o pós-eleição já estavam sendo demonstrados.

Agora, por eficiência da polícia, um ato – que poderia terminar em tragédia – foi frustrado. Terroristas como George Washington precisam ser punidos com o maior rigor da lei. São criminosos políticos e precisam ser tratados como tal para que todos saibam que o Brasil não vai tolerar esse tipo de atitude.

As manifestações em frente ao Quartel General do Exército em Brasília precisam ser encerradas imediatamente. A cinco dias da posse de Lula, as autoridades não podem correr o risco de que “parceiros” do empresário bolsonarista consigam êxito em suas tentativas de criar o caos. É preciso garantir que os brasileiros – e, principalmente, o presidente eleito – estão seguros.

George Washington foi preso no sábado e autuado em flagrante por terrorismo depois de confessar que montou um artefato explosivo instalado em um caminhão de combustível perto do aeroporto de Brasília. Em seu depoimento à Polícia Civil, ele confessou que queria “dar início ao caos” para que houvesse uma intervenção das Forças Armadas.

Os perdedores querem o caos. Numa tentativa desesperada de impedir o mandato de um presidente eleito de forma democrática, querem transformar o Brasil em uma bagunça e acham que seus pensamentos são predominantes. Esse é o momento de agir. As autoridades precisam fazer o que for preciso para que o dia 1º de janeiro seja marcado pelo início de um governo que vai estabelecer a paz e a harmonia no Brasil.