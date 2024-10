“Sua participação é fundamental: pelos que sonharam com a democracia antes de nós e lutaram para que tivéssemos esse direito; e para os que virão depois de nós, persistindo no mesmo empenho por um Brasil mais justo” (Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, incentivando eleitores das 51 cidades com segundo turno a irem às urnas)