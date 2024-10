Frase do dia

“Com o passar do tempo percebi que era um dinheiro muito bom de não ganhar. Não fiz, jamais vou fazer e, se fizesse, faria mal” (Washington Olivetto, maior publicitário da história do Brasil, explicando porque nunca fez campanha politica. Ele morreu neste domingo, 13, com um legado insuperável, como mais de 50 Leões no festival de publicidade de Cannes ou o fato de ser o único sul-americano no Hall da Fama do The One Club de New York e no Lifetime Achievement. Olivetto foi o criador de campanhas que marcaram época na televisão, como o “Garoto Bombril” e o “primeiro sutiã Valisère”)