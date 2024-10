Frase do dia

“Não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais” (Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, respondendo aos deputados que aprovaram, na CCJ da Câmara, projetos que limitam a atuação da corte. A votação na Comissão foi uma retaliação do presidente da Casa, Arthur Lira, mirando a decisão do ministro Flávio Dino, que suspendeu o repasse de emendas congressistas)