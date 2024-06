VEJA Mercado - quinta, 20 de junho

O risco de um BC submisso a Lula vai se dissipar, diz Maílson da Nóbrega

VEJA Mercado desta quinta-feira recebeu o ex-ministro da Fazenda do governo Sarney. Entre outros assuntos, ele disse que a decisão unânime do Banco Central é histórica e deve trazer alívio à bolsa. Economista também criticou as falas em evento de posse de Magda Chambriard na Petrobras.