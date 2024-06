“O presidente do Banco Central, que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar” (Lula, presidente da República, condenando, em entrevista aos jornalistas Cássia Godoy e Mílton Jung, a ida de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, a jantar feito em sua homenagem pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e a cúpula do bolsonarismo)