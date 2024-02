Frase do dia

“Não cabe agora, anos depois de celebrado o acordo, em plena vigência dos benefícios acordados à empresa e aos seus executivos, o Grupo econômico vir alegar – com a agravante de não apresentar sequer prova imediata e cabal em favor da arguição – que calculou mal os custos do ajuste, pleiteando a suspensão indefinida dos próximos pagamentos” (Paulo Gonet, procurador-geral da República, ao recorrer de decisão do ministro Dias Toffoli, que suspendeu as multas da Odebrecht no acordo celebrado no âmbito da Lava Jato)