“Eu encontrei com o Tarcísio em Coari, no meio da Amazônia, trabalhando no gasoduto. Depois o Tarcísio trabalhou com a Dilma Rousseff. Eu estranhei ao ver ele trabalhar com o Bolsonaro, mas paciência, é uma opção dele. Depois ele ganhou de nós as eleições. O que eu vou lamentar? Vou parabenizar e preparar para derrotar você nas próximas eleições” (Lula, presidente da República, agradando o governador de São Paulo, mas irritando o ex-presidente)