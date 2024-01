Frase do dia

“Nós temos, inclusive, dados da CPI para serem avaliados, decisões do Supremo mandando para a Procuradoria, elementos, achados que foram feitos no Congresso durante esse período. Vamos reanalisar aquilo que for possível realizar ainda em termos de análise e de repercussão jurídica do que foi feito, e do que deixou de ser feito” (Paulo Gonet, procurador-geral da República, afirmando à jornalista Miriam Leitão que vai rever as decisões tomadas por Augusto Aras sobre a responsabilidade de Jair Bolsonaro na pandemia da Covid-19)