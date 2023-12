Frase do dia

“Uma questão que terá de ser enfrentada é a questão dos limites, de um teto para a exploração de petróleo. É um debate que não é fácil, mas que os países produtores de petróleo terão de enfrentar” (Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, em entrevista ao jornal britânico Financial Times na qual se mostra contra o pensamento do próprio governo, que aderiu à Opep – organização com os maiores produtores de petróleo no mundo – e quer aumentar a produção nos próximos anos)