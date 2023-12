“Uma milícia como essa não se estabelece no Rio de Janeiro, dominando quase um terço do território da cidade, sem conexões poderosas. Então, o Zinho tem muito a dizer. E a gente espera que ele fale” (Ricardo Cappelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça, após a prisão de Luiz Antônio da Silva Braga, chefe da maior milícia carioca)