“Ou nós construímos uma força democrática capaz de ganhar o Poder Legislativo, o Poder Executivo e fazer a transformação que vocês querem, ou nós vamos ver o que aconteceu com o marco temporal. Querer que uma raposa tome conta do nosso galinheiro é acreditar demais” (Lula, presidente da República, falando em construir uma maioria no Congresso Nacional contra a direita, que deseja derrubar os vetos no projeto do marco temporal para terras indígenas)