“É hora de enfrentar o debate sobre o ritmo lento da descarbonização do planeta e trabalhar por uma economia menos dependente de combustíveis fósseis” (Lula, presidente da República, em discurso na COP28, a conferência do clima na ONU. A declaração aconteceu após integrantes do seu primeiro escalão comemorarem a possibilidade de entrada na OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, numa sinalização no sentido contrário)