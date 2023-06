Frase do dia

“O primeiro investigado [Bolsonaro] violou ostensivamente deveres de presidente da República inscrito no artigo 85 da Constituição, em especial zelar pelo exercício livre dos poderes instituídos e dos direitos políticos e pela segurança interna. [Ele] buscou vitimizar-se e descacreditar a competência do corpo técnico e a lisura do comportamento de seus ministros para levar a atuação do TSE ao absoluto descrédito Internacional” (Benedito Gonçalves, corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, sendo extremamente preciso sobre a atuação de Jair Bolsonaro na desagradável reunião com os embaixadores durante a eleição. Mas será o Benedito?)