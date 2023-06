“Seremos duros ao restringir qualquer tipo de crédito a quem viola as leis. Os recursos públicos existem para fomentar o desenvolvimento do país, o aquecimento da economia. Mas nunca, repito, nunca para financiar o crime ambiental” (Lula, presidente da República, em discurso no Dia Mundial do Meio Ambiente. As declarações diminuíram a temperatura da crise instalada dentro do governo)