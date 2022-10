Frase do dia

“Sempre dialoguei com Bolsonaro, sabemos que em muitas coisas convergimos e em outras, não. Mas é um momento em que o Brasil precisa caminhar para frente e eu acredito muito mais na proposta do presidente do que na proposta do adversário, que teve uma gestão desastrosa que arruinou o estado de Minas” (Romeu Zema, governador de Minas Gerais, apoiando Jair Bolsonaro após ele, o político do Novo, ter uma votação consagradora no estado. O presidente busca reverter a eleição entre os mineiros, eleitorado-chave que deu vitória para Lula no primeiro turno. O apoio, além de um triunfo bolsonarista, mostra que o liberalismo clássico brasileiro, representado por Zema, continua prisioneiro da velha contradição de normalizar a convivência com quem sempre ameaçou valores democráticos)