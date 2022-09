“Imbrochável, imbrochável, imbrochável, Imbrochável” (Jair Bolsonaro, presidente da República, envergonhando para sempre o bicentenário da Independência e mostrando toda sua insegurança com a própria virilidade. O chefe de estado tentava puxar o ridículo coro no 7 de Setembro em um momento dramático do país, quando – após esses 200 anos – 10 milhões de brasileiros estão desempregados e 33 milhões, passam fome)