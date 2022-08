Frase do dia

“Se em 1792 um homem desse estado foi enforcado porque queria a independência desse país. Se em 1792 eles esquartejaram, cortaram a carne, salgaram e penduraram no poste para que ninguém mais falasse de independência, eu quero que os esquartejadores saibam: nós estamos de volta para fazer uma nova independência nesse país, que garanta a dignidade, o respeito e a harmonia do nosso povo” (Lula, ex-presidente e líder das pesquisas, em seu primeiro ato público na eleição de 2022. Em Minas Gerais, colégio eleitoral chave para o pleito no país, o petista lembrou a Inconfidência Mineira e o assassinato de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes)