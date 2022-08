Frase do dia

“Todas as fustigações que [Jair Bolsonaro] faz às instituições nos assustam. O [partido] é a favor da democracia” (Luciano Bivar, presidente da União Brasil, em entrevista à Folha. O deputado, que presidia o PSL na eleição passada – legenda que elegeu o atual presidente da extrema-direita, mas depois se fundiu com o DEM para virar o União Brasil – sinalizou que o partido se posicione em favor de Lula em um eventual segundo turno contra Bolsonaro. Para ele, há ameaça de ruptura institucional no país)