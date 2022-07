Frase do dia

“Já temos um golpe em curso no país. As eleições vão decidir se continuaremos sendo governados por fascistas e golpistas ou se vamos continuar tendo um regime democrático no Brasil” (André Janones, deputado federal, sendo cirúrgico na avaliação da cena política brasileira ao lançar sua candidatura à presidência pelo Avante neste sábado, 23. O político, que deu esse tom de preocupação com o país, tem surpreendido em algumas pesquisas, pontuando mais que candidatos de legendas com mais estrutura. Como noticiou a coluna, a última rodada do instituto Genial/Quaest, por exemplo, afirmou que Lula só ganharia no primeiro turno em um cenário: quando o nome de Janones é retirado do questionário entregue aos eleitores)