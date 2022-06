“O enfraquecimento do jornalismo livre é o enfraquecimento das instituições. Quero reforçar o compromisso histórico da Justiça Eleitoral com a transparência” (Edson Fachin, presidente do TSE, ao receber o prêmio Faz Diferença, do Globo. O magistrado ressaltou o papel da Justiça na história do país e da imprensa para a manutenção da democracia. Fachin ainda afirmou que o tribunal “não tombará do exercício das suas funções” em 2022, em um claro recado ao bolsonarismo)