Frase do dia

“Desde 1996 não tem um episódio de fraude no Brasil. Eleições totalmente limpas, seguras e auditáveis. E agora se vai pretender usar as Forças Armadas para atacar? Gentilmente convidadas a participar do processo, estão sendo orientadas para atacar e tentar desacreditá-lo?” (Luís Roberto Barroso, ministro do STF, afirmando, em palestra numa universidade alemã, que existem “repetidos movimentos para jogar as Forças Armadas no varejo da política”. O magistrado não disse quem está fazendo a orientação, mas Jair Bolsonaro já questionou a segurança das urnas, apontou a possibilidade de fraude e defendeu a participação delas no pleito)