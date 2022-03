Frase do dia

“O grande perigo que nos ronda, com essa visão destrutiva da Amazônia, não são tanques atolados num mundo pretérito, mas sim o isolamento que hoje se impõe a quem desdenha a vida humana como Putin e que pode se deslocar para os que, sistematicamente, destroem as condições naturais de nossa sobrevivência no planeta” (Fernando Gabeira, jornalista e ex-deputado, mostrando que o repúdio das empresas e dos países à Rússia é um alerta para o governo Bolsonaro, que está atacando a Amazônia e ameaçando indígenas. Atualmente, comportamentos agressivos aos valores da civilização provocam isolamento econômico)