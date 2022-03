Frase do dia

“Está praticamente certo. Só falta definir a data. O [Geraldo] Alckmin será o candidato a vice indicado pelo PSB” (Carlos Siqueira, presidente do PSB, sobre a filiação do ex-governador de São Paulo para ser vice de Lula. Siqueira ainda contou o que já sabemos: que as negociações “estão bem encaminhadas”, cabendo ao petista anunciar o acerto da chapa. Sim, ela confunde a cabeça dos esquerdistas radicais, mas torna o ex-presidente mais competitivo – ao centro do espectro político)