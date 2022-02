Frase do dia

“A vasta maioria da comunidade global está unida em uma visão compartilhada de que invadir um outro país, tentar tirar parte do seu território, e aterrorizar a população, certamente não está alinhado com valores globais. Acho que o Brasil parece estar do outro lado de onde está a maioria da comunidade global” (Jen Psaki, porta-voz da Casa Branca, mostrando o estrago da política externa de Jair Bolsonaro. O presidente brasileiro cometeu o vexame de afirmar, em Moscou, que “o Brasil é solidária à Russia” e que Vladimir Putin se esforça “pela paz”. Isso, quando o país mais extenso do mundo ameaça invadir a Ucrânia)